Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der ATX Prime notiert am Nachmittag im negativen Bereich.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 1,10 Prozent auf 1 534,67 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 1 552,05 Punkte an der Kurstafel, nach 1 551,75 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 531,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 552,57 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 3,16 Prozent nach. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 1 621,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 619,96 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2022, den Wert von 1 409,57 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2023 bereits um 3,10 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 2,17 Prozent auf 28,30 EUR), UBM Development (+ 0,98 Prozent auf 20,70 EUR), S IMMO (+ 0,61 Prozent auf 13,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,41 Prozent auf 24,50 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,27 Prozent auf 37,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Frequentis (-2,97 Prozent auf 29,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,81 Prozent auf 5,89 EUR), BAWAG (-2,79 Prozent auf 41,86 EUR), voestalpine (-2,51 Prozent auf 23,34 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,28 Prozent auf 111,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 302 458 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 28,228 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

