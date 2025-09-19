Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich schwächer

Um 15:42 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,13 Prozent auf 2 310,68 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 2 314,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 313,77 Punkten am Vortag.

Bei 2 323,00 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 303,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,358 Prozent abwärts. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 19.08.2025, bei 2 425,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 162,23 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 19.09.2024, den Wert von 1 823,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 26,55 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit BAWAG (+ 2,70 Prozent auf 114,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,68 Prozent auf 46,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,47 Prozent auf 7,48 EUR), PORR (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR) und Frequentis (+ 1,71 Prozent auf 59,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,41 Prozent auf 21,25 EUR), Addiko Bank (-2,36 Prozent auf 20,70 EUR), Lenzing (-2,09 Prozent auf 25,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,88 Prozent auf 26,05 EUR) und UBM Development (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 342 591 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,156 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

