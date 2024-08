Anleger in Wien halten sich zurück: Das macht der ATX Prime am Mittag

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,21 Prozent schwächer bei 1 828,15 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 1 831,94 Punkte an der Kurstafel, nach 1 832,00 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 825,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 833,46 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,642 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wies der ATX Prime 1 846,27 Punkte auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 22.05.2024, einen Wert von 1 880,59 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 22.08.2023, den Stand von 1 590,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,66 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 4,94 Prozent auf 42,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 106,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,44 Prozent auf 16,94 EUR), PORR (+ 1,18 Prozent auf 13,72 EUR) und STRABAG SE (+ 0,78 Prozent auf 38,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,28 Prozent auf 31,35 EUR), ZUMTOBEL (-1,79 Prozent auf 5,50 EUR), voestalpine (-1,46 Prozent auf 21,66 EUR), FACC (-1,37 Prozent auf 7,20 EUR) und OMV (-1,17 Prozent auf 38,70 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Schoeller-Bleckmann-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 77 471 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26,786 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,69 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

