Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt im Minus

Kaum verändert zeigt sich der SLI am Mittwochnachmittag.

Um 15:41 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 1 947,50 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,043 Prozent auf 1 950,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 949,20 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 951,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 945,91 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,136 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 961,52 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 19.03.2024, mit 1 898,17 Punkten bewertet. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.06.2023, den Stand von 1 765,64 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,43 Prozent zu. Bei 1 993,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,27 Prozent auf 32,95 CHF), Temenos (+ 1,39 Prozent auf 61,85 CHF), Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 483,00 CHF), Holcim (+ 0,64 Prozent auf 81,40 CHF) und Roche (+ 0,61 Prozent auf 249,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams (-2,72 Prozent auf 1,29 CHF), Givaudan (-1,62 Prozent auf 4 253,00 CHF), SGS SA (-1,51 Prozent auf 80,88 CHF), Schindler (-1,37 Prozent auf 230,40 CHF) und Julius Bär (-1,31 Prozent auf 51,32 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 029 760 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 257,545 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

