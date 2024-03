Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI liegt im Minus

Anleger in Zürich treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Am Freitag fällt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 15 321,58 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,935 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 15 360,81 Punkte an der Kurstafel, nach 15 377,34 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 311,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 15 383,72 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,036 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, wies der SPI einen Stand von 14 857,56 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 22.12.2023, einen Stand von 14 581,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 123,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,16 Prozent. Bei 15 462,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Peach Property Group (+ 12,75 Prozent auf 10,26 CHF), Evolva (+ 11,82 Prozent auf 0,91 CHF), Relief Therapeutics (+ 10,69) Prozent auf 1,45 CHF), DocMorris (+ 5,84 Prozent auf 84,25 CHF) und Schweizerische Nationalbank (+ 5,78 Prozent auf 4 210,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ObsEva (-14,18 Prozent auf 0,01 CHF), Bellevue (-6,25 Prozent auf 21,75 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,86 Prozent auf 7,44 CHF), Sonova (-3,56 Prozent auf 265,20 CHF) und Orascom Development (-3,33 Prozent auf 4,35 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 101 489 800 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 254,216 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

2024 hat die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 7,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

