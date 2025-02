Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht am Freitagmittag Verluste

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,12 Prozent leichter bei 17 089,38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,327 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,400 Prozent auf 17 041,76 Punkte an der Kurstafel, nach 17 110,23 Punkten am Vortag.

Bei 17 103,28 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 012,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,445 Prozent nach. Der SPI stand am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, bei 16 557,17 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 601,84 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, den Wert von 14 852,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,12 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 288,62 Punkten. Bei 15 453,24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ONE swiss bank (+ 9,59 Prozent auf 4,00 CHF), Perrot Duval SA (+ 9,38 Prozent auf 52,50 CHF), Curatis (+ 7,91 Prozent auf 11,60 CHF), Orascom Development (+ 4,35 Prozent auf 5,28 CHF) und Molecular Partners (+ 3,72 Prozent auf 4,32 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Clariant (-10,17 Prozent auf 9,50 CHF), Swissquote (-8,28 Prozent auf 356,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,74 Prozent auf 7,75 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-6,51 Prozent auf 19,82 CHF) und Gurit (-5,07 Prozent auf 16,48 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 097 116 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,169 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Talenthouse-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Orior-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

