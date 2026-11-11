Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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11.11.2026 06:00:12
Anthropic IPO valuation calculator: How much is it really worth?
As the Claude maker prepares to make its Wall Street debut, the FT’s interactive valuation calculator can help readers decide whether the AI giant is worth $500bn or $4tnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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