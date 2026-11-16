Anthropic Aktie
ISIN: US03703U1079
|
16.11.2026 21:48:02
Anthropic Launches Claude Sheets. Is Microsoft's Stock in Trouble?
Anthropic is expanding its business as it looks to unlock more growth opportunities. Recently, it announced multiple productivity tools, including Claude Sheets, which may provide users with an alternative to Microsoft (NASDAQ:MSFT)'s Office products, including Excel.
The tech stock has been trading lower on the news. However, here's why I wouldn't be concerned if I were a Microsoft shareholder.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Anthropic
|114,00
|-10,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.