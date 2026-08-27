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27.08.2026 21:20:48

Anthropic launches tool that can manipulate laboratory tools

Claude chatbot maker unveils a system designed to help automate scientific experimentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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