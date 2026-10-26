BILL Holdings Aktie

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WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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26.10.2026 05:00:00

Anthropic's $750 Billion Compute Bill Could Delay Its Path to Profitability

Investors got a preview of Anthropic's S-1 filing ahead of its upcoming IPO when The Wall Street Journal recently reported details from a draft of the filing.

And while it came as no surprise that Anthropic spends a lot of money on artificial intelligence (AI) compute capacity -- essentially, the computing power it needs to run and train Claude -- it was shocking to learn that spending could reach $750 billion over the next decade.

Here's where the money is going and why it's a major hurdle on Anthropic's path to profitability.

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