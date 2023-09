LASK unterliegt Liverpool nach Pausenführung 1:3

Linz - Der LASK hat im "Spiel des Jahres" den FC Liverpool gefordert, sich aber nicht für einen couragierten Auftritt belohnt. Die Linzer unterlagen am Donnerstag zum Start der Fußball-Europa-League dem 19-fachen englischen Meister nach 1:0-Pausenführung mit 1:3. Darwin Nunez per Elfmeter (56.), Luis Diaz (63.) und Mohamed Salah (88.) drehten die Partie, nachdem Florian Flecker den Außenseiter vor über 17.000 Zuschauer im vollen Stadion auf der Gugl in Führung gebracht hatte (14.).

Duda zu Waffen für Ukraine: Morawiecki missinterpretiert

Warschau/Kiew (Kyjiw) - Polens Präsident Andrzej Duda hat die Irritationen um einen möglichen Stopp polnischer Waffenlieferungen an die Ukraine als Missverständnis bezeichnet. Die Äußerungen von Regierungschef Mateusz Morawiecki seien auf "die denkbar schlechteste Weise interpretiert" worden, erklärte Duda. "Meiner Meinung nach wollte der Ministerpräsident sagen, dass wir die neuen Waffen, die wir derzeit im Zuge der Modernisierung der polnischen Armee kaufen, nicht an die Ukraine liefern werden."

Biden sagt Selenskyj weitere Hilfe zu

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Joe Biden hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus empfangen und ihm dabei weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. Die USA würden sicherstellen, dass die "Welt an der Seite" der Ukraine stehe, sagte Biden am Donnerstag bei einem Gespräch mit Selenskyj im Oval Office. Raketen vom Typ ATACMS gibt es aber keine. Selenskyj dankte den USA für ihre Unterstützung im Kampf gegen den "russischen Terror".

steirischer herbst unterstützt "dissidente Stimme der Kunst"

Graz - Bei der Eröffnung des steirischen herbst am Donnerstag am Grazer Schloßberg hat Intendantin Ekaterina Degot über die Entscheidung zwischen Gut und Böse und die Motivation dafür gesprochen. Sie betonte, das Festival habe immer "die dissidente Stimme der Kunst" unterstützt. Nach der Rede folgte Lulu Obermayers Performance "Agoraphobia".

Rupert Murdoch gibt Führung von Medienimperium an Sohn ab

New York - Der 92-jährige US-Medienmogul Rupert Murdoch gibt die Führung seines Medienimperiums ab. Er werde ab Mitte November einen Status als "emeritierter Vorstand" haben und die Geschäfte an seinen Sohn Lachlan abgeben, teilten die beiden Konzerne Fox Corporation und News Corporation am Donnerstag mit. Zur Fox Corporation gehört unter anderem der rechtsgerichtete Nachrichtensender Fox News, zur News Corporation gehören etwa das "Wall Street Journal" und die "New York Post".

Weiter eisige Stimmung beim Finanzausgleich

Wien - Beim Finanzausgleich hakt es weiter. Bei einem Treffen der Landesgesundheitsreferenten mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) wurde kein Einvernehmen erzielt, wie die Kärntner Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) als Vertreterin des aktuellen Vorsitzlandes in einer Aussendung betonte. Die Länder hätten viele Vorschläge zur Weiterentwicklung und für nachhaltige Reformen gemacht. Aber es brauche vor allem eine Klärung der Finanzierung des Fundaments der Patientenversorgung.

Funkturmtochter der Telekom Austria geht morgen an die Börse

Wien - Der Referenzpreis für die Aktien des in die EuroTeleSites ausgegliederten Funkturmgeschäfts der Telekom Austria beträgt 4,95 Euro pro Aktie. Das gab der teilstaatliche Telekomkonzern am Donnerstag nach Börsenschluss bekannt. Die EuroTeleSites-Aktien notieren ab morgen, Freitag, getrennt vom Mutterkonzern, im amtlichen Handel an der Wiener Börse (Prime Market). Telekom-Austria-Aktionäre erhalten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an der EuroTeleSites AG.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red