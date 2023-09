Metaller-KV - Moderate Forderung stößt auf wenig Gegenliebe

Wien - Vergangenen Montag haben die Gewerkschaften ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung in der Metallindustrie von 11,6 Prozent vorgelegt. Diesen Montag geht es in die erste Verhandlungsrunde. Zwei weitere Termine wurden bereits fixiert, eine Einigung schon übermorgen gilt als äußerst unwahrscheinlich. Die Wirtschaftsforscher von WIFO und IHS haben die Forderung als moderat bezeichnet. Doch die Industrie will die Inflation "nicht doppelt bezahlen", so IV-Präsident Georg Knill.

Grüne Abgeordnete Neßler kritisert Nehammer heftig für Video

Innsbruck/Wien - Das aufgetauchte Video von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Samstag zu heftiger Kritik in den Reihen des grünen Koalitionspartners geführt. Die Äußerungen Nehammers seien "an Zynismus nicht zu überbieten", der Kanzler habe "voller Verachtung und Realitätsferne" über von Armut gefährdete Familien geredet, sagte die Tiroler Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler im Rahmen einer grünen Bezirksversammlung in Innsbruck.

Über 100.000 Menschen laut UNHCR aus Berg-Karabach geflohen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach der angekündigten Aufgabe des Gebiets Berg-Karabach in Aserbaidschan sind laut UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR mehr als 100.000 Geflüchtete aus der Region in Armenien angekommen. "Viele sind hungrig und erschöpft und brauchen sofort Unterstützung", sagte Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. "Internationale Hilfe wird sehr dringend benötigt", sagte er. Armenien rechnet damit, dass alle rund 120.000 ethnischen Armenier Berg-Karabach verlassen werden.

Ein Jahr Annexion: Putin sichert Regionen Wiederaufbau zu

Moskau - Zum ersten Jahrestag der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk hat Kremlchef Wladimir Putin einen Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Regionen zugesichert. Es würden "Schulen, Krankenhäuser, Wohngebäude und Straßen, Museen und Denkmäler" wieder aufgebaut und neu errichtet, sagte Putin in einer am Samstag vom Kreml veröffentlichten Videobotschaft. Alle russischen Regionen leisteten dabei ihre "brüderliche Hilfe" beim Wiederaufbau.

Ukraine meldet Abschuss von 30 russischen Drohnen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach Angaben von Militär- und Verwaltungsvertretern in der Nacht im Süden und in der Mitte des Landes 30 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien bei dem Angriff 40 Drohnen aus iranischer Produktion eingesetzt worden. 20 davon habe die Luftabwehr in der zentralukrainischen Region Winnyzja abgeschossen, weitere zehn bei Odessa und Mykolajiw im Süden. Russland wehrte indes nach eigenen Angaben einen Raketenangriff auf seine Grenzregion Belgorod ab.

Ein Toter bei Zusammenstoß von Boot mit Wal in Australien

Sydney - Nach dem Zusammenstoß seines Bootes mit einem Wal ist ein Mann vor der Küste Australiens ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Die beiden Männer seien aus ihrem Boot geworfen worden, als es am frühen Samstagmorgen in den Gewässern vor der Stadt La Perouse südöstlich von Sydney von einem Wal getroffen wurde. Es werde vermutet, dass der Wal nach einem Sprung aus dem Wasser direkt neben oder möglicherweise auf das Boot gefallen sei, hieß es von der Wasserpolizei.

