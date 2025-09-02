Amazon Aktie
Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
Institutionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen mittels des 13F-Formulars gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC quartalsweise offenzulegen. Unter diese Vorgabe fallen auch die Investments von Fisher Asset Management.
Im Depot von Ken Fishers Vermögensverwalter, der rund 251,89 Milliarden US-Dollar verwaltet, kam es im zweiten Jahresviertel 2025 zu einigen Veränderungen. Unter den Top Ten blieb keine Position unangetastet. Unterdessen schafften es auch ein paar Aufsteiger neu unter die zehn größten Positionen in Fishers Depot.
Im Folgenden sind die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors aufgelistet, die sich im zweiten Quartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt. Investitionen in andere Finanzinstrumente, beispielsweise Anleihen oder ETFs, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.
