Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Portfolio-Check 02.09.2025 03:15:00

Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot

Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot

Im zweiten Quartal 2025 hat Starinvestor Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management zahlreiche Beteiligungen angepasst. Die Veränderungen im Überblick.

Institutionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen mittels des 13F-Formulars gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC quartalsweise offenzulegen. Unter diese Vorgabe fallen auch die Investments von Fisher Asset Management.

Im Depot von Ken Fishers Vermögensverwalter, der rund 251,89 Milliarden US-Dollar verwaltet, kam es im zweiten Jahresviertel 2025 zu einigen Veränderungen. Unter den Top Ten blieb keine Position unangetastet. Unterdessen schafften es auch ein paar Aufsteiger neu unter die zehn größten Positionen in Fishers Depot.

Im Folgenden sind die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors aufgelistet, die sich im zweiten Quartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt. Investitionen in andere Finanzinstrumente, beispielsweise Anleihen oder ETFs, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot

Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com

×

    Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten

    Analysen zu JPMorgan Chase & Co.mehr Analysen

    16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
    16.07.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
    08.07.25 JPMorgan Chase Buy UBS AG
    05.06.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
    20.05.25 JPMorgan Chase Buy UBS AG
    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Aktien in diesem Artikel

    Alphabet A (ex Google) 181,02 -0,79% Alphabet A (ex Google)
    Amazon 195,88 0,09% Amazon
    Apple Inc. 197,52 -0,63% Apple Inc.
    Goldman Sachs 633,10 -0,78% Goldman Sachs
    JPMorgan Chase & Co. 257,05 -0,25% JPMorgan Chase & Co.
    Meta Platforms (ex Facebook) 628,00 -0,66% Meta Platforms (ex Facebook)
    Microsoft Corp. 432,55 -0,49% Microsoft Corp.
    NVIDIA Corp. 148,76 0,09% NVIDIA Corp.
    SAP SE 233,75 0,69% SAP SE
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 196,80 -0,51% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:15 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
    01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
    01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
    01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
    31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX beginnt September fester -- Wall Street im Feiertag -- Börsen in Asien schließen uneinig - Nikkei sehr schwach
    Zum Start in die neue Woche zeigte sich der heimische Markt stärker und auch der deutsche Leitindex verbuchte Aufschläge. An den US-Börsen findet aufgrund des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt. Die Märkte in Fernost bewegten sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen