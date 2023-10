Israel im "Kriegsmodus" gegenüber Hamas im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel hat die israelische Armee am Samstag erklärt, sich im "Kriegsmodus" zu befinden. Das Militär reagierte damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel. Mindestens 22 Israelis sollen getötet worden sein.

Politiker international verurteilen Angriffe auf Israel

Brüssel/Wien - EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die "wahllosen Angriffe" gegen Israel und seine Bevölkerung hätten unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan, schrieb er auf der Plattform X (ehemals Twitter). "Meine Gedanken sind bei allen Opfern." Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

Mord an Präsidentschaftsbewerber in Ecuador: Verdächtige tot

Guayaquil - Bei Unruhen in einem Gefängnis in der ecuadorianischen Stadt Guayaquil sind Behördenangaben zufolge die sechs Männer getötet worden, die nach dem tödlichen Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio als Tatverdächtige festgenommen worden waren. Bei den in der Haftanstalt Guayas 1 Getöteten handle es sich um Kolumbianer, die des Mordes an Villavicencio beschuldigt seien, erklärte die Strafvollzugsbehörde SNAI am Freitag (Ortszeit).

"Milde Rezession" - Kocher gegen "riesiges Konjunkturpaket"

Wien - Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) hat sich angesichts der heuer erwarteten "milden Rezession" - angelehnt an die Institute Wifo und IHS - im Ö1-"Morgenjournal" gegen ein "riesiges Konjunkturpaket" ausgesprochen. Denn dieses könne zu einer "Verstetigung der Inflation führen". Wenn es Maßnahmen gebe, so müssten diese sehr zielgerichtet sein. Gedanken könne man sich diesbezüglich beim Bausektor machen, wo die Konjunktur besonders schlecht sei.

Festgenommene Bankomat-Sprenger sollen "Rammbock-Bande" sein

Markgrafneusiedl - Bei drei in Niederösterreich festgenommenen Niederländern, die in der Nacht auf Freitag in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) einen Bankomaten gesprengt haben dürften, soll es sich um eine gesuchte "Rammbock-Bande" handeln. Das berichtete der "Kurier" am Samstag, die Landespolizeidirektion verwies auf APA-Anfrage auf eine in der kommenden Woche geplante Pressekonferenz. Die Männer sollen mit Autos in zwei Juweliergeschäfte gekracht und eingebrochen sein.

Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Odessa

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht auf Samstag Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Dabei seien ein Wohngebäude sowie ein Getreidelager getroffen worden, berichteten ukrainische Medien am Morgen. Vier Menschen wurden nach Angaben der örtlichen Behörden verletzt. Russische Militärs hatten demnach Raketen vom Typ Oniks, die üblicherweise gegen Seeziele eingesetzt werden, von Abschussanlagen auf der besetzten Halbinsel Krim abgefeuert.

Fahrerflucht in OÖ: Neunjährige verletzt

Altmünster - Ein neunjähriges Mädchen ist Freitagabend in Altmünster (Bezirk Gmunden) von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Fahrzeuglenker flüchtete anschließend. Das Kind war gemeinsam mit seiner 62-jährigen Großmutter unterwegs, die beiden warteten am Fahrbahnrand, um die Straße zu überqueren, als es zu dem Unfall kam, berichtete die Polizei.

