Signa-Anwalt: Experten-Einschätzung ist "tatsachenwidrig"

Wien - Ren� Benkos Signa-Gruppe hat die Aussagen des deutschen Handelsexperten Gerrit Heinemann im Ö1-"Mittagsjournal" zur Zukunft des Unternehmens als "tatsachenwidrige Behauptung" zurückgewiesen, die "massiv kreditschädigend" sei. An Heinemanns Behauptungen bestehe kein öffentliches Interesse, zumal dieser über keinerlei unmittelbare Informationen zu Signa verfüge und kein Kontakt zu ihm bestehe, ließ Signa der APA über ihren Anwalt Peter Zöchbauer mitteilen.

In der Metallindustrie drohen ab Dienstag "massive Streiks"

Wien - Das Tauziehen um den Kollektivvertrag 2024 für die Metalltechnische Industrie geht nächsten Montag in die sechste Runde. Sollte es auch da keinen Abschluss geben, drohen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ab Dienstag mit "massiven Streiks". Auch heute, Donnerstag, konnten sich die Sozialpartner nach gut sechs Stunden nicht einigen. Die Arbeitgeber waren nach der Unterbrechung bemüht, die konstruktive Gesprächsbasis zu betonen, man sei sich näher gekommen.

Novemberpogrome - Hamas-Angriff dominiert Gedenken

Wien - Die Gedenkveranstaltungen anlässlich der Novemberpogrome sind am Donnerstag im Zeichen des Angriffes der Terrororganisation Hamas auf Israel gestanden. "'Nie wieder' ist jetzt", sagten u.a. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Oskar Deutsch am Donnerstag. An die Pogromnacht auf den 10. November 1938 wurde mit einer Kranzniederlegung, einer Gedenkveranstaltung im Parlament und einem Gedenkmarsch erinnert.

Jugendlicher stirbt nach Schüssen in deutscher Schule

Offenburg - Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in der süddeutschen Stadt Offenburg ist das Opfer gestorben. Der Minderjährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag mit. Der gleichaltrige mutmaßliche Täter wurde noch am Donnerstagabend in U-Haft genommen. Die Ermittler gehen von einem "persönlichen Motiv" für die Tat aus.

Madrid: Rechtspopulistischer Vox-Politiker niedergeschossen

Madrid - Der spanische Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Partei Vox, Alejo Vidal-Quadras, ist am Donnerstag in Madrid auf offener Straße niedergeschossen worden. Der 78-Jährige wurde bei Bewusstsein ins Spital eingeliefert und schwebt laut Vox-Chef Santiago Abascal nicht in Lebensgefahr. Der frühere EU-Abgeordnete sei im Gesicht getroffen worden, teilte die Polizei mit. Sie fahndete nach zwei Männern, die auf einem schwarzen Yamaha-Motorrad unterwegs waren.

Coronademo-Organisator wegen Holocaustleugnung vor Gericht

Linz - Ein prominenter Vertreter der oberösterreichischen Coronamaßnahmengegner-Szene, der zahlreiche Demos organisiert hat, muss sich am Freitag in Linz vor einem Geschworenengericht verantworten. Die Anklage wirft ihm Holocaustleugnung vor, denn er soll auf Internetplattformen Ausgangsbeschränkungen und Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen haben. Es drohen ein bis zehn Jahre Haft.

USA: Israel gewährt humanitäre Pausen im nördlichen Gaza

Doha/Kairo - Nach mehr als einem Monat Gazakrieg hat Israel nach US-Angaben täglichen, vierstündigen humanitären Pausen im nördlichen Teil des abgeriegelten Küstenstreifens zugestimmt. Sie sollen drei Stunden im Voraus angekündigt werden, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag in Washington. Während der Pausen könne humanitäre Hilfe geliefert und ein Zeitfenster geschaffen werden, damit Menschen aus der Gefahrenzone entkommen können.

KV-Verhandlungsrunde im Handel endete ohne Fortschritte

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 430.000 Angestellten im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Donnerstag in der zweiten Runde ohne Fortschritte zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Gehälter um 11 Prozent, mehr Urlaub und eine Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber verwiesen auf rückläufige Verkaufszahlen im Handel und lehnten es am Donnerstag ab, ein Angebot vorzulegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red