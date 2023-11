SPÖ-Parteitag: Schieder mit 89,8 Prozent EU-Spitzenkandidat

Wien/Graz - Andreas Schieder wird die SPÖ wieder als Spitzenkandidat in die EU-Wahl führen. Die Delegierten haben der Kandidatenliste am zweiten Tag des SPÖ-Bundesparteitags in Graz am Sonntag grünes Licht gegeben. Schieder erhielt 89,8 Prozent. Auf dem zweiten Platz der Liste für die Wahl im Juni steht wieder die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner, sie bekam 96,9 Prozent.

Tunnel-Einsturz in Indien - Dutzende Arbeiter eingeschlossen

Neu-Delhi - Nach dem Teil-Einsturz eines im Bau befindlichen Autobahntunnels im Norden Indiens haben Rettungskräfte Medienberichten zufolge nach verschütteten Arbeitern gesucht. Etwa 36 bis 40 Menschen könnten in den Trümmern des Tunnels nahe der Kleinstadt Uttarkashi im Himalaya-Bundesstaat Uttarakhand eingeschlossen sein, berichtete die Zeitung "Hindustan Times" unter Berufung auf Rettungskräfte am Sonntag.

Israel nennt neues Zeitfenster zur Flucht in den Süden Gazas

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat den Zivilisten im umkämpften nördlichen Gazastreifen am Sonntag ein neues Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Zudem sollte ein Durchgang zwischen der größten Klinik in Gaza, dem Shifa-Krankenhaus, und einer Verbindungsstraße in Richtung Süden geschaffen werden, wie die Armee am Sonntag auf X (vormals Twitter) mitteilte. Der Fluchtkorridor sei zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr bis 15.00 Uhr MEZ) geöffnet.

Drei russische Offiziere bei Explosion in Südukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Durch eine Explosion in der von Russland besetzten Südukraine sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes mindestens drei russische Offiziere getötet worden. Die Explosion habe sich im "Hauptquartier der Besatzung" in Melitopol ereignet und sei das Ergebnis einer Aktion der "örtlichen Widerstandsbewegung", teilte der Militärgeheimdienst am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Melitopol hat für die russische Armee eine wichtige logistische Bedeutung.

UNIQA und VIG halten Signa-Anleihen in Höhe von 130 Mio Euro

Wien - Die heimischen Versicherer UNIQA und Vienna Insurance Group (VIG) halten Anleihen der schlingernden Immobilien- und Handelsgruppe Signa rund um den Tiroler Investor Rene Benko in Höhe von 130 Mio. Euro. Die UNIQA hat Papiere von Signa in Höhe von rund 80 Mio. Euro, wie das Unternehmen auf Anfrage der "Oberösterreichischen Nachrichten" (Wochenendausgabe) mitteilte. Die VIG erklärte gegenüber der Zeitung, eine Signa-Anleihe mit 50 Mio. Euro Nominale zu besitzen.

Erdbebenserie auf Island nimmt kein Ende

Reykjavik - Die Erdbebenserie auf Island dauert an. Zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr morgens (Ortszeit, 7.00 Uhr MEZ) am Sonntag registrierten die Behörden etwa 880 Erdbeben, wie der Sender RUV berichtete. Allerdings seien alle Erschütterungen unter der Stärke von 3,0 geblieben. Es sei deshalb viel ruhiger gewesen als in den vorigen zwei Nächten. Dennoch kann es weiterhin auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik zu einem Vulkanausbruch kommen.

Ärztekammer will Druck auf Politik weiter erhöhen

Wien - Das Präsidium der von internen Querelen geplagten Ärztekammer Wien hat am Freitagabend einstimmig beschlossen, insgesamt fünf Millionen Euro für Kampfmaßnahmen - etwa den Protestmarsch Anfang Dezember oder weitere Kampagnen - bereitstellen zu wollen. Das teilte die Kammer am Sonntag via Aussendung mit. Damit möchte man den Druck auf Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erhöhen, in dessen geplanter Reform die Kammer eine Entmachtung befürchtet.

Lugner will Tochter Jacqueline Opernball-Gäste wählen lassen

Wien - Jacqueline Lugner, Tochter des Wiener Bauunternehmers Richard "Mörtel" Lugner, sucht die Gäste ihres Vaters für den Wiener Opernball aus. Sie kenne die Hollywoodstars besser, sagte der 91-jährige Lugner dem "Spiegel". Als Betreiberin des Wiener Lugner Kinos finde sich die 29-Jährige besser in der Filmbranche zurecht. Künftig könne sie den Ballbesuch "vielleicht ganz statt mir übernehmen".

