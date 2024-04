Psychotherapeuten werden künftig an Unis ausgebildet

Wien - Die Psychotherapie-Ausbildung wandert an die Universitäten. Den entsprechenden Beschluss des Nationalrats vereinbarten Mittwochabend alle Fraktionen außer der SPÖ. Sie kritisiert die Limitierung der Studienplätze sowie, dass in der dritten Studienphase weiter Gebühren zu leisten sein werden.

US-Repräsentantenhaus stimmt am Samstag über Militärhilfe ab

Washington - Das US-Repräsentantenhaus wird nach Angaben des Vorsitzenden Mike Johnson am Samstag über separate Gesetzesentwürfe zur Freigabe von Geldern für die Ukraine, Israel und Taiwan abstimmen. "Wir erwarten, dass die abschließende Abstimmung über diese Gesetzesvorschläge am Samstagabend stattfinden wird", schrieb der Republikaner am Mittwoch in einem Brief an die Abgeordneten. Am Mittwoch veröffentlichte der zuständige Ausschuss der Parlamentskammer die Vorlagen.

Wahlsieg für regierende Konservative in Kroatien

Zagreb - Bei der kroatischen Parlamentswahl haben die regierenden Konservativen von Premier Andrej Plenković ihre führende Position behaupten können. Dies zeigten von der Wahlkommission veröffentlichte Teilergebnisse und Wählerbefragungen. Den Exit-Polls zufolge kam die Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) von Plenković auf 59 der 151 Mandate im Sabor, während das links-liberale Oppositionsbündnis um Staatspräsident Zoran Milanović 43 Mandate erreichte.

EU-Gipfel will neue Iran-Sanktionen fordern

Brüssel - Der EU-Gipfel, der am Mittwochabend in Brüssel begonnen hat, dürfte den Weg für neue EU-Sanktionen gegen den Iran bereiten. Laut einem Entwurf der Schlussfolgerungen will die EU "weitere restriktive Maßnahmen gegen Iran ergreifen, insbesondere betreffend Drohnen und Raketen". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte, man müsse Teheran klar signalisieren, "dass diese Eskalationsstufe in eine Sackgasse führt". Auch mehr militärische Unterstützung für die Ukraine ist ein Thema.

US-Senat fordert von Boeing verbessertes Sicherheitskonzept

New York/Chicago - Im US-Senat haben Mitglieder eines Ausschusses von Boeing verbesserte Sicherheitspraktiken gefordert. Der Flugzeughersteller müsse mehr tun, um seine Sicherheitskultur zu verbessern, erklärten Mitglieder des Handelsausschusses in einer ersten von zwei Anhörungen am Mittwoch. Kurz vor der Anhörung hatte der Boeing-Ingenieur Sam Salehpour eine vorübergehende Stilllegung des Dreamliners 787 gefordert, weil dieses auseinanderfallen und "zu Boden stürzen" könnte.

Bonus macht Handwerker-Arbeit billiger

Wien - Der Handwerkerbonus kehrt zurück. Der entsprechende Beschluss des Nationalrats bedeutet, dass heuer und im kommenden Jahr Reparatur- und Sanierungsarbeiten bezuschusst werden. Bis zu 2.000 Euro kann man heuer lukrieren, maximal 1.500 Euro im kommenden Jahr. Einzig die NEOS lehnten die Vorlage ab. SPÖ und FPÖ kritisierten, dass der Bonus nur online beantragt werden kann.

Erstmals Gaza-Hilfsgüter über Hafen von Ashdod abgewickelt

Gaza/Jerusalem - Erstmals seit der Öffnung des Hafens von Ashdod in Südisrael für Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind Hilfsgüter für das Küstengebiet über den Hafen abgewickelt worden. Acht Transporter mit Mehl seien dort kontrolliert und dann in den Gazastreifen gebracht worden, teilten Israels Armee sowie die für Kontakte mit den Palästinensern und humanitäre Hilfe zuständige israelische COGAT-Behörde am Mittwochabend mit.

100 Tage vor Olympia Wohnungslosen-Lager bei Paris geräumt

Paris - 100 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele hat die Polizei ein Lager mit Hunderten wohnungslosen Menschen bei Paris aufgelöst. Bis zu 450 Menschen hatten sich auf dem stillgelegten Industriegelände in Vitry-sur-Seine eingerichtet, hieß es von Hilfsorganisationen. Einige von ihnen seien bereits vor der Räumung durch etwa 250 Polizisten am Mittwoch gegangen.

