Israel: Hisbollah hat "alle roten Linien überschritten"

Majdal al-Shams - Nach dem tödlichen Raketenbeschuss aus dem Libanon auf ein drusisches Dorf auf den Golanhöhen hat die vom Iran unterstützte Hisbollah aus Israels Sicht "alle roten Linien überschritten". "Das Massaker vom Samstag stellt die Überschreitung aller roten Linien durch die Hisbollah dar", erklärte das israelische Außenministerium am Sonntag. Die Schiitenmiliz bestreitet die Verantwortung für den Angriff, bei dem laut Israel mindestens zwölf Kinder und Jugendliche getötet wurden.

Putin droht mit Reaktion auf US-Raketen in Deutschland

St. Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einer großen Marineparade in St. Petersburg mit Dutzenden Kriegsschiffen eine Reaktion auf die für 2026 geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland angedroht. Russland werde im Fall einer Umsetzung der Pläne "spiegelgerecht" reagieren und sich einem früheren Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen nicht mehr verpflichtet fühlen, sagte Putin am Sonntag.

Russland verkündet erneut Vormarsch im Raum Donezk

Moskau - Die russischen Truppen haben bei ihrem Vormarsch in der Region Donezk erneut Erfolge verkündet. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete am Sonntag die Einnahme der Dörfer Progress und Jewheniwka. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite für Jewheniwka gab es zunächst nicht. Der regierungsnahe ukrainische Militärkanal Deep State hatte vor Tagen bei Telegram berichtet, das seit drei Monaten umkämpfte Progress im Kreis Pokrowsk sei von russischen Truppen besetzt worden.

Weltweit starkes Plus bei E-Autos und Hybrid-Pkw

Shenzhen - Die Zahl der Autos mit Elektroantrieb steigt weltweit weiter schnell an. Ende 2023 lag der Bestand bei rund 42 Millionen, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) ermittelt hat. Das waren gut 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gezählt wurden dabei nicht nur reine Stromer, sondern auch Plug-in-Hybride und Stromer mit sogenanntem Range-Extender (Reichweitenverlängerer), wofür oft ein kleiner Verbrennungsmotor genutzt wird.

Waldbrände in Sibirien auf einer Million Hektar Land

Jakutsk - Die verheerenden Wald- und Flächenbrände in Sibirien haben sich allein in der Region Jakutien nach Behördenangaben inzwischen auf eine Fläche von mehr als einer Million Hektar ausgebreitet. Nach Angaben des Zivilschutzministeriums in der Hauptstadt Jakutsk wüten derzeit mehr als 130 einzelne Feuer in der Region. Rund 2.000 Menschen seien für die Löscharbeiten am Boden und in der Luft im Einsatz.

Hund stöbert exotische Riesenschlange in Kärnten auf

Ebenthal - Nahe der Ebenthaler Wasserfälle im Süden Kärntens hat der Hund eines Spaziergängers am Samstagabend einen afrikanischen Riesenpython aufgestöbert. Die Schlange lag laut Informationen des Reptilienzoos Happ im Gras und sonnte sich. Die herbeigerufene Feuerwehr sandte ein Video des Pythons an Helga Happ, die bestätigte, dass es sich um ein ungiftiges Tier handelte. Die Feuerwehrleute fingen die exotische Schlange ein und übergaben sie in die Obhut des Reptilienzoos.

Nordkoreas Wirtschaft soll 2023 deutlich gewachsen sein

Seoul - Nordkoreas Wirtschaft dürfte im Jahr 2023 deutlich gewachsen sein. Wie die südkoreanische Zentralbank am Freitag in ihrer alljährlichen Schätzung bekannt gab, ist das nordkoreanische Bruttoinlandsprodukt im Vorjahr um 3,1 Prozent angestiegen. Zuvor war das Nordkoreanische BIP während der Corona-Pandemie und im Zuge rigider UN-Sanktionen drei Jahre in Folge geschrumpft.

Venezianisches Traditionscaf� passt wegen Hitze Uniformen an

Venedig - Wegen der Hitzewelle in Italien passt das traditionsreiche Caff� Florian in Venedig die Uniform seiner Kellner an. So dürfen die Kellner des 1720 gegründeten Lokals die klassische Jacke mit Mascherl ablegen, die sie seit 300 Jahren tragen. Ersetzt wird sie durch eine praktischere Damastweste und ein Hemd mit offenem Kragen, wie der stellvertretende Geschäftsführers des Caf�s, Amedeo Zugnaz, den Medien berichtete. Das Lokal gilt als das älteste Caf� der Welt.

