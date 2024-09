Land Niederösterreich erwartet kritische Unwetterlage

Wien/Bad Gastein - Die bis über das Wochenende vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben am Freitag angehalten und die Prognosen wurden vor allem in Niederösterreich noch einmal erhöht. "Die Lage hat sich verschärft", teilte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer Lagebesprechung mit. Geosphere Austria warnte neuerlich vor Überschwemmungen und Murenabgängen in den kommenden Tagen. Wegen Schnee und Regen waren indes Zug- und Straßenverbindungen gesperrt.

Papst zu US-Wahl: Beide Kandidaten "sind gegen das Leben"

Rom/Washington - Papst Franziskus hat vor der US-Präsidentschaftswahl beide Kandidaten scharf kritisiert und US-amerikanische Katholiken aufgefordert, das "kleinere Übel" zu wählen. Der Papst nannte am Freitag weder die Demokratin Kamala Harris noch den Republikaner Donald Trump beim Namen, sondern verwies auf ihre Geschlechter und politischen Programme. "Ob es derjenige ist, der Migranten vertreibt, oder diejenige, die Kinder tötet, beide sind gegen das Leben."

Ukraine: Entscheidung über Einsatz westlicher Waffen vertagt

Washington - In Washington sind die Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Keir Starmer ohne Entscheidung über eine Erlaubnis für die Ukraine, vom Westen gelieferte weitreichende Waffen auch auf russischem Gebiet einzusetzen, zu Ende gegangen. Starmer erklärte am Freitag vor Reportern im Weißen Haus, er habe mit Biden eine "weitreichende Diskussion über Strategie" geführt. Es sei jedoch "kein Treffen über eine bestimmte Fähigkeit" gewesen.

Justin Timberlake wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt

New York - Der US-Popstar Justin Timberlake ist wegen Trunkenheit am Steuer zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldbuße verurteilt worden. Ein Richter in New York befand den 43-Jährigen am Freitag laut US-Medienberichten für schuldig, am 18. Juni mit seinem Pkw betrunken durch die Ortschaft Sag Harbor östlich von New York gefahren zu sein.

USA: Putins Drohungen sind gefährlich, aber nicht neu

Washington - Die US-Regierung hat Drohungen von Kremlchef Wladimir Putin hinsichtlich eines möglichen ukrainischen Einsatzes weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland als "unglaublich gefährlich" bezeichnet. Diese Rhetorik sei aber nicht ungewöhnlich oder neu, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. "Das ist die Art von Propaganda, die wir von Russland während dieses Krieges gehört haben", betonte sie mit Blick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Durchsuchung wegen Wahlmanipulation in Sachsen

Dresden - Nach der Manipulation von Stimmzetteln bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen hat es eine Durchsuchung in Dresden gegeben. Ermittelt werde gegen einen 44-Jährigen, teilten das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit. Bei der Durchsuchung im Stadtteil Langebrück seien mögliche Beweismittel sichergestellt worden. Konkretere Angaben wollten die Ermittler dazu nicht machen. Doch habe sich der Tatverdacht weiter verdichtet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red