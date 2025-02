EU warnt Trump nach Zollentscheidungen vor Handelskrieg

Washington/Ottawa/Mexiko-Stadt - Die EU-Kommission hat US-Präsident Donald Trump nach seinen jüngsten Zollentscheidungen vor den Folgen von möglichen Handelskriegen gewarnt. "Die Europäische Union bedauert die Entscheidung der USA, Zölle gegen Kanada, Mexiko und China zu erheben", hieß es am Sonntag in Brüssel. Trump wiederum verteidigt seine Entscheidung: Die USA seien nicht mehr das "dumme Land", das von allen ausgenutzt werde, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

EU-Gipfel zu Verteidigung mit Starmer in Brüssel

Brüssel - Die EU muss sich aufgrund der aktuellen Bedrohungslagen besser für die Verteidigung der Zukunft rüsten. EU-Ratspräsident Costa lädt die EU-Staats- und Regierungschef am Montag zu einer "informellen Klausur" nach Brüssel ein, um Europa "widerstandsfähiger, effizienter, autonomer im Bereich Sicherheit und Verteidigung" zu machen. NATO-Generalsekretär Rutte und der britische Premier Starmer werden erwartet. Österreich ist durch Interimskanzler Schallenberg (ÖVP) vertreten.

Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen

Los Angeles - In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Unter den Nominierten ist das ORF-Radiosymphonieorchester. Große Favoritin ist Pop-Superstar Beyonc�, sie ist für elf Auszeichnungen nominiert. Mit 32 Auszeichnungen und 99 Nominierungen im Laufe ihrer Karriere ist Beyonc� bereits Rekordhalterin bei den Grammys. Den prestigeträchtigsten Preis für das beste Album hat sie allerdings noch nie gewonnen.

Massendemonstration gegen AfD und CDU-Kurs in Berlin

Berlin - Aus Protest gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im deutschen Bundestag sind erneut Zehntausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Allein in Berlin waren es nach ersten Angaben der Polizei rund 160.000 Demonstranten, die Veranstalter gaben 250.000 Teilnehmer an. In Saarbrücken kamen rund 15.000 zusammen und in Kiel zwischen 13.000 und 14.000. Auch in Regensburg, Ulm, Potsdam, Köln und anderen Städten zog es Menschen auf die Straße.

Arbeitslosenzahlen für Jänner erwartet, Anstieg befürchtet

Wien - Das Arbeitsministerium und das Arbeitsmarktservice (AMS) veröffentlichen am Montagvormittag die Arbeitslosenzahlen für Jänner. Erwartet wird ein erneuter Anstieg bei der Zahl der Menschen ohne Job und bei den AMS-Schulungsteilnehmern. Ende Dezember lag die Zahl der Arbeitslosen oder in Schulung gemeldeten Personen bei 426.000, ein Plus von rund 27.000 Personen gegenüber dem Vorjahresmonat.

Netanyahu in den USA: Verhandlungen über Gaza-Waffenruhe

Washington - Am Montag sollen die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas über die zweite Phase der Waffenruhe im Gazastreifen beginnen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu spricht dazu in Washington mit dem US-Nahost-Gesandten Steve Witkoff. Danach wird Witkoff nach Angaben von Netanyahus Büro mit Vertretern der Vermittler Katar und Ägypten sprechen. Am Dienstag wird Netanyahu dann von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen.

Syrischer Machthaber bei erster Auslandsreise in Riad

Riad - Syrien vollzieht nach dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad die Loslösung vom Iran als Schutzmacht und wendet sich Saudi-Arabien zu. Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa traf am Sonntag auf seiner ersten Auslandsreise in Riad mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red