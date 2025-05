Neun Geschwister bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Gaza - Bei einem Luftangriff Israels im Süden des Gazastreifens sind laut der von der radikalislamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde neun Kinder eines Ärzteehepaars getötet worden. Der Vater der Geschwister sei bei der Attacke in Khan Younis am Freitag schwer verletzt worden, schilderte der Direktor der Behörde. Einige Opfer seien verkohlt gewesen. Am Samstag habe es im Gazastreifen zudem 79 Tote durch israelische Militäroperationen gegeben, hieß es weiter.

Tote bei neuen russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Angriffen in der Ukraine in der Nacht auf Sonntag sind offiziellen Angaben zufolge mindestens neun Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. In der Hauptstadtregion Kiew sind bei "massiven nächtlichen Angriffen" mindestens vier Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden, darunter drei Kinder, wie Rettungsdienste mitteilten. In der Region Chmelnyzkyj wurden vier Tote gemeldet, im südukrainischen Mikolajiw ein Toter.

Musk legt Fokus nach X-Panne wieder mehr auf Unternehmen

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) - Ein etwa zweistündiger Ausfall beim Onlinedienst X hat Elon Musk am Samstag zu der Ankündigung veranlasst, sich wieder mehr auf die Leitung seiner Unternehmen konzentrieren zu wollen. "Wie die X-Betriebsprobleme diese Woche gezeigt haben, sind größere operationelle Verbesserungen fällig", erklärte Musk am Samstag nach dem Ende der Panne bei X. Eine Internet-Beratungsgruppe erklärte indes, dass ein Hackerangriff zu dem Ausfall bei X geführt habe.

Maduro will Macht bei Parlamentswahl in Venezuela festigen

Caracas - Zehn Monate nach seiner umstrittenen Wiederwahl will der venezolanische Präsident Nicol�s Maduro seine Macht bei den für Sonntag geplanten Parlaments- und Regionalwahlen weiter ausbauen. Die Bewohner des südamerikanischen Landes sind inmitten der politischen Krise aufgerufen, die 24 Gouverneure der Bundesstaaten sowie die 285 Mitglieder der Nationalversammlung zu wählen, die seit 2020 weitgehend vom Regierungslager kontrolliert wird.

Mountainbiker stürzte in Tirol über 25 Meter hohe Felswand

Amlach - Ein 42-jähriger E-Mountainbiker hat am Samstag in Amlach (Osttirol) beim Absturz über eine 25 Meter hohe Felswand schwere Verletzungen erlitten. Bei der Talfahrt auf einem Wanderweg stürzte der Mann beim Bremsen über den Lenker und in weiterer Folge über die steile Wand ab, an deren Fuß er laut Polizei zu liegen kam. Die drei Begleiter des 42-Jährigen setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der Biker ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Papst Leo XIV. übernimmt offiziell Amt als Bischof von Rom

Rom - Papst Leo XIV. nimmt am Sonntag um 17.00 Uhr seine Bischofskirche in Rom in Besitz. Geplant ist laut Kathpress ein feierlicher Gottesdienst in der Lateranbasilika, in dessen Verlauf er auf dem römischen Bischofssitz Platz nimmt. Die Lateranbasilika und der dazugehörige Palast waren bis ins 14. Jahrhundert der Hauptsitz der Päpste in Rom.

Neuer Stabilitätspakt wird verhandelt

Wien - Mit Anfang kommender Woche starten die Verhandlungen zum österreichischen Stabilitätspakt. Dieser regelt im Wesentlichen die Aufteilung der erlaubten Defizite zwischen den Gebietskörperschaften, ist also nicht mit dem Finanzausgleich zu verwechseln, der die Zuteilung der steuerlichen Einnahmen klärt. Der noch aktuelle Pakt aus dem Jahr 2012 gilt als überholt und muss ohnehin aufgrund der geänderten EU-Fiskalregeln erneuert werden. Harte Verhandlungen zeichnen sich ab.

