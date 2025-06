"Beziehungstat" in Passau: Auto in Menschengruppe gelenkt

Passau - In der Grenzstadt Passau im süddeutschen Bundesland Bayern ist am Samstagnachmittag ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Soweit bekannt, befand sich in der Gruppe auch die 38-jährige Ehefrau des Fahrers sowie die fünfjährige Tochter. Beide seien unter den insgesamt fünf Verletzten. Die Polizei vermutete eine "Beziehungstat". Der 48-jährige Fahrer wurde festgenommen.

Wiener NEOS stimmten für Koalition mit SPÖ

Wien - Die Wiener NEOS haben am Samstag in einer Mitgliederversammlung dem neuerlichen Eintritt in die Wiener Stadtregierung sowie dem Koalitionspakt mit der SPÖ zugestimmt. 81,9 Prozent der abgegebenen Stimmen fielen dafür aus, hieß es in einer Aussendung. Die Stadt- bzw. Landesregierung kann damit wie geplant bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Dienstag angelobt werden.

China bestätigt kommende Handelsgespräche mit USA

Washington - Inmitten ihrer Spannungen über Zölle, Gegenzölle und Blockaden wollen China und die USA kommende Woche Handelsgespräche führen. China bestätigte am Samstag entsprechende Angaben der USA. Ort der Gespräche soll die britische Hauptstadt London sein. Das chinesische Außenministerium teilte mit, der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng werde vom 8. bis zum 13. Juni das Vereinigte Königreich besuchen.

Fehde mit Trump: Musk löschte Post zu Epstein-Akten auf X

Washington/San Francisco - In der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht mit US-Präsident Donald Trump hat der Tech-Milliardär Elon Musk einen explosiven Kommentar in seinem Online-Dienst X gelöscht: Samstag früh waren die Einträge verschwunden, in denen Musk behauptet hatte, Trump komme in unter Verschluss gehaltenen Epstein-Akten vor. Mit dem Kommentar hatte sich Musk auf den Missbrauchsskandal um den US-Milliardär Jeffrey Epstein bezogen, der 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde.

Mehr als 60 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Gaza/Washington - Bei Angriffen Israels im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut Tote gegeben. Seit der Nacht auf Samstag seien mindestens 60 Menschen in dem Küstengebiet ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen. Dutzende Menschen seien verletzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die USA erwägen indes die Zahlung von 500 Millionen Dollar (438,17 Mio. Euro) an die umstrittene Hilfsorganisation GHF.

75 Menschen aus "Horror"-Pflegeheimen in Bulgarien befreit

Sofia - In Bulgarien hat die Polizei 75 Senioren aus zwei illegalen Pflegeheimen befreit, in denen sie misshandelt wurden. Wie das Justizministerium am Samstag in Sofia mitteilte, räumte die Polizei die beiden Einrichtungen in dem zentral gelegenen Dorf Yagoda und befreite Männer und Frauen im Alter zwischen 51 und 85 Jahren.

Schüssel: "Europa muss aufwachen und selbstständig werden"

Washington - Der frühere Bundeskanzler, Außenminister und ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel fordert angesichts der "America First"-Politik von US-Präsident Donald Trump, der neoimperialistischen Agenda von Russlands Machthaber Wladimir Putin und dem Weltmachtstreben Chinas, eine "abschreckungsfähige EU". Im Interview mit der "Presse am Sonntag" (am Samstag auch online verfügbar) forderte Schüssel: "Europa muss aufwachen, sich die Augen reiben, aufstehen und selbstständig werden".

Segelflugzeug in der Steiermark abgestürzt - Pilot verletzt

Kapfenberg - Ein 59-jähriger Pilot ist Samstagmittag mit seinem Segelflugzeug im steirischen Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) abgestürzt und dabei verletzt worden. Er konnte sein Luftfahrzeug unmittelbar vor dem Absturz in der Nähe des Kapfenberger Flughafens noch über mehrere Wohnhäuser hinweg manövrieren, bevor der Segelflieger auf eine Böschung nahe dem Mürz-Ufer krachte, berichtete die Feuerwehr.

