US-Sondergesandter Witkoff reist am Mittwoch nach Moskau

Washington/Kiew (Kyjiw) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist am Mittwoch nach Moskau, um dort mit Vertretern der russischen Führung zusammenkommen. Ob Witkoff auch Russlands Präsidenten Wladimir Putin trifft, ist unklar. Die Reise erfolgt kurz vor Ablauf einer zehntägigen Frist, die US-Präsident Donald Trump Russland zur Beendigung des Angriffskriegs in der Ukraine in der vergangenen Woche gesetzt hat. Sie ist vorerst bis Freitag begrenzt.

SPÖ-Wohlgemuth klar für Erbschafts- und Vermögenssteuern

Innsbruck/Österreich - Tirols SPÖ-Chef Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth rührt trotz unterschiedlicher Positionen in der Bundes-Dreierkoalition die Werbetrommel für eine mögliche Erbschafts- sowie Vermögenssteuern. "Man sollte da dranbleiben und es nicht aus den Augen verlieren", erklärte Wohlgemuth im APA-Interview. Der Tiroler Vorsitzende brachte zudem bei der Vermögens- oder "Millionärssteuer" eine "Zweckwidmung der eingezogenen Mittel" ins Spiel.

Banküberfälle in Tirol: Männer mit langjährigen Haftstrafen

Innsbruck/Kufstein - Nach fünf Banküberfällen in Innsbruck und Kufstein von November 2023 bis Juli 2024 sind am späten Dienstagabend zwei Männer von einem Geschworenengericht in der Landeshauptstadt zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der 26-jährige Erstangeklagte wurde wegen schweren Raubes und erpresserischer Entführung zu 20 Jahren Haft verurteilt, der 33-jährige Zweitangeklagte wegen Beitragstäterschaft zum schweren Raub in zwei Fällen zu 13 Jahren Gefängnis.

Bootsunglück vor Jemen: Zahl der Toten auf über 90 gestiegen

Sanaa - Nach einem Bootsunglück vor der Küste des Jemen ist die Zahl der Toten auf mehr als 90 gestiegen. Am späten Dienstagabend hieß es aus Kreisen der Internationalen Organisation für Migration (IOM), dass zwei weitere an den Strand gespülte und von örtlichen Fischern zunächst begrabene Leichen geborgen worden seien. Zuvor hatten Vertreter der jemenitischen Sicherheitskräfte und der Behörden in der Provinz Abjan übereinstimmend die Bergung von 94 Leichen mitgeteilt.

Polens neuer Präsident Karol Nawrocki legt Amtseid ab

Warschau - Polens neuer rechtskonservativer Präsident Karol Nawrocki wird an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) vereidigt. Der 42 Jahre alte parteilose Historiker, der von der Oppositionspartei PiS unterstützt wurde, war aus der Stichwahl Anfang Juni als Gewinner hervorgegangen. Der Sieg des politischen Newcomers Nawrocki über den liberalen Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski war eine schwere politische Niederlage für die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk.

Israels Kabinett berät Donnerstag über Einnahme von Gaza

Jerusalem - Nach einem Treffen von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit hochrangigen Sicherheitsvertretern zur zukünftigen Strategie im Gazastreifen soll Medienberichten zufolge am Donnerstag das Kabinett zusammentreten. Die Sitzung sei für 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) angesetzt, berichteten israelische Medien am Dienstag.

