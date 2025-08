OGH: Prozess gegen Ren� Benko findet in Innsbruck statt

Wien - Der Strafprozess gegen den Signa-Gründer und Pleitier Ren� Benko wird am Landesgericht Innsbruck stattfinden. Das teilte der Oberste Gerichtshof der APA am Mittwoch mit. Zuvor hatte "Der Standard" berichtet. Benkos Anwalt Norbert Wess hatte den Antrag gestellt, die Verhandlung nach Wien zu verlegen, was der OGH aber abgelehnt hat. Benko wird unter anderem betrügerische Krida vorgeworfen. Der Prozess wird im Herbst beginnen.

Putin trifft US-Sondergesandten Witkoff

Washington/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin trifft sich in Moskau mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf das russische Präsidialamt. Witkoffs Moskau-Reise erfolgt kurz vor Ablauf einer zehntägigen Frist, die US-Präsident Donald Trump Russland zur Beendigung des Angriffskriegs in der Ukraine in der vergangenen Woche gesetzt hat. Sie ist vorerst bis Freitag begrenzt.

Riesiges Feuer breitet sich in Kalifornien aus

Santa Barbara (Kalifornien) - Ein Waldbrand in Zentralkalifornien ist innerhalb weniger Tage zum bisher größten Feuer des Jahres in dem US-Westküstenstaat angewachsen. Das "Gifford Fire" im Los Padres National Forest, einem Waldgebiet nördlich von Santa Barbara, breitete sich bis Dienstagabend (Ortszeit) auf einer Fläche von etwa 340 Quadratkilometern aus, wie die US-Forstbehörde mitteilte. Im Juli hatte das "Madre Fire" in demselben Gebiet etwa 327 Quadratkilometer abgebrannt.

Hiroshima gedenkt Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren

Hiroshima - Zehntausende Menschen haben in der japanischen Stadt Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren gedacht. Angesichts weltweiter Sorgen vor dem steigenden Risiko eines Atomkrieges forderte Bürgermeister Kazumi Matsui in einer Friedenserklärung die junge Generation auf, den Kampf gegen Nuklearwaffen fortzusetzen.

ÖGK mit höchsten Verwaltungskosten-Anstieg

Wien - Der Netto-Verwaltungsaufwand der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist in den Jahren 2020 bis 2024 stärker gestiegen als jener der anderen beiden gesetzlichen Krankenversicherungen BVAEB (öffentlich Bedienstete, Eisenbahner, Bergbau) und SVS (Selbstständige, Bauern). Das geht aus einer aktuellen Anfragebeantwortung von Gesundheitsministerin Korinna Schumann an die Grünen hervor. Dafür verantwortlich seien gesunkene Kostenersätze in den vergangenen Jahren.

Israel veröffentlicht Räumungsaufruf für Stadt Gaza

Gaza/Jerusalem - Noch vor Beratungen über eine Ausweitung des Gaza-Kriegs hat die israelische Armee einen Räumungsaufruf für Wohngebiete im Süden der Stadt Gaza veröffentlicht. Der Militärsprecher in arabischer Sprache forderte die Einwohner des Viertels Al-Saitun dazu auf, sich sofort in Richtung Süden in die humanitäre Zone in Al-Mawasi zu begeben. Entsprechend vorheriger Warnungen weite die Armee ihren Einsatz in Richtung Westen aus, hieß es weiter in der Mitteilung.

Mann nach Messerstich in Wien durch Not-OP stabilisiert

Wien - Der 33-Jährige, der am Dienstagvormittag im Bereich des Wasserparks in Wien-Floridsdorf durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt wurde, ist durch eine Notoperation zunächst stabilisiert worden. Das sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger Mittwochfrüh unter Berufung auf Informationen des behandelnden Spitals der APA. Der Mann, in Floridsdorf gemeldet, hatte zwei Stiche in die Brust bekommen, von denen zumindest einer die akute Lebensgefahr auslöste.

Steirischer Winzer in Niederösterreich unter Mordverdacht

St. Pölten - Ein steirischer Winzer steht in Niederösterreich unter Mordverdacht. Der Mann ist in St. Pölten in U-Haft, bestätigte Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Der Beschuldigte (57) war mit dem Anfang März verstorbenen Opfer (71) in einer Beziehung gestanden. Er habe noch keine Angaben gemacht, so der Behördensprecher.

