Fünf Journalisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Gaza - Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sind nach Krankenhausangaben 19 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten. Nach Angaben des Nasser-Krankenhauses wurden sie bei einem Luftangriff tödlich getroffen, als sie sich am Montag im vierten Stock des Spitals in der südlichen Stadt Khan Younis aufhielten. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium sprach von 20 Toten.

Kratki folgt auf Kratky: Ö3-Wecker-Nachfolge steht fest

Wien - Auf Kratky folgt Kratki: Anna Kratki und Philipp Bergsmann stoßen nach dem abrupten, gesundheitsbedingten Rückzug von Starmoderator Robert Kratky neu zum Team des Ö3-Weckers. Sie werden ab Ende September erstmals für die beliebte Radiosendung vor dem Mikro stehen und damit mit den schon etablierten Aufweckern Philipp Hansa und Gabi Hiller das nunmehrige Quartett der Morningshow bilden, wie Ö3 am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Patient nach Fixierung in Psychiatrie tot - Ermittlungen

Innsbruck - Nach dem Tod eines 28-jährigen Psychiatriepatienten in Innsbruck, der während einer Fixierung eine Lungenembolie und folglich einen Kreislaufkollaps erlitten hatte, sind strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden. Der Mann war nach einer Reanimation mehrere Tage hirntot gewesen, bis schließlich die Maschinen abgeschaltet wurden, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Montag. Es wird in Richtung fahrlässiger Tötung ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft demnach.

Nationalgarde in Washington jetzt bewaffnet

Washington - Die von US-Präsident Donald Trump in Washington eingesetzten Nationalgardisten sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge bewaffnet. Seit Sonntagabend (Ortszeit) tragen Soldaten Schusswaffen, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Nationalgarde und Augenzeugen berichten.

Selenskyj spricht mit USA über Verhandlungen mit Russland

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Ende der Woche Gespräche mit US-Vertretern über mögliche Verhandlungen mit Russland für eine Beendigung des Krieges angekündigt. Selenskyj sagte in Kiew, dass er am Montag mit dem US-Sondergesandten Keith Kellogg über das Thema spreche. Ende der Woche sollten dann die ukrainischen und US-amerikanischen Verhandlungsgruppen zusammenkommen, um eventuelle Gespräche mit der russischen Seite zu erörtern, erklärte Selenskyj.

Chikungunya-Impfstoff von Valneva in den USA gestoppt

Frankfurt/Washington/Wien - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Zulassung für den Chikungunya-Impfstoff Ixchiq des österreichisch-französischen Herstellers Valneva ausgesetzt. Grund seien Berichte über mehr als 20 schwerwiegende Nebenwirkungen, darunter 21 Krankenhauseinweisungen und drei Todesfälle, einer davon direkt durch eine vom Impfstoff ausgelöste Enzephalitis. Valneva muss den Verkauf und die Auslieferung in den USA umgehend einstellen.

Schlag gegen Bankomat-Sprenger - Vier Personen festgenommen

Wien/Hofkirchen im Traunkreis - Bei einem weiteren Schlag gegen international tätige Banden von Bankomatsprengern hat die Polizei am 19. August vier Personen unmittelbar nach einer Tat in Oberösterreich festgenommen, acht weitere Verdächtige wurden ausgeforscht. Insgesamt wurden von der SOKO Bankomat somit 19 mutmaßliche Bandenmitglieder aus dem Verkehr gezogen. "Und weitere Festnahmen sind in der Pipeline", so Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts (BK), am Montag bei einer Pressekonferenz.

Kritik an durchgesickertem Klimagesetz-Entwurf

Wien - Der durchgesickerte Gesetzesentwurf des seit vier Jahren erwarteten neuen Klimagesetzes des Landwirtschafts- und Umweltministers Norbert Totschnig (ÖVP) sorgt auch am Montag für Aufregung. Das Klimainstitut "Kontext", die Aktivisten von "Fridays For Future", die NGO Greenpeace und die Bundesjugendvertretung sparten nicht an Kritik. Im Entwurf fehle es an notwendigen verbindlichen Zielen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red