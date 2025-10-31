APL Apollo Tubes legte Quartalsergebnis vor

APL Apollo Tubes äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 10,86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat APL Apollo Tubes im vergangenen Quartal 52,06 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte APL Apollo Tubes 47,74 Milliarden INR umsetzen können.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 10,07 INR je Aktie sowie einen Umsatz 54,46 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at