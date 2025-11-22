Covestro Aktie

WKN DE: 606214 / ISIN: DE0006062144

22.11.2025 16:00:29

Araber übernehmen das Kommando: Das steckt hinter dem historischen Covestro-Deal

Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wird den Leverkusener Chemiekonzern Covestro kaufen. Durch den Milliarden-Deal übernimmt ein arabischer Staatskonzern erstmals vollständig ein westeuropäisches Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
