Aramark Aktie
WKN DE: A1W92R / ISIN: US03852U1060
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16.11.2026 12:42:03
Aramark Reports Climb In Q4 Income
(RTTNews) - Aramark (ARMK) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $137.94 million, or $0.51 per share. This compares with $87.14 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, Aramark reported adjusted earnings of $191.40 million or $0.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.9% to $5.293 billion from $5.048 billion last year.
Aramark earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $137.94 Mln. vs. $87.14 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.33 last year. -Revenue: $5.293 Bln vs. $5.048 Bln last year.
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