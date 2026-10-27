Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
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27.10.2026 11:06:13
Ares Capital Corp. Bottom Line Declines In Q3
(RTTNews) - Ares Capital Corp. (ARCC) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $319 million, or $0.44 per share. This compares with $404 million, or $0.57 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $763 million from $782 million last year.
Ares Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $319 Mln. vs. $404 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.57 last year. -Revenue: $763 Mln vs. $782 Mln last year.
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