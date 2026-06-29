Argyle Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Argyle Resources hat am 26.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,810 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,750 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at