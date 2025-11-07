Array Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Array Technologies hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,5 Millionen USD – ein Plus von 70,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Array Technologies 231,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at