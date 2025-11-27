Arrowhead Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

Arrowhead Pharmaceuticals präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 829,45 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Arrowhead Pharmaceuticals 3,55 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at