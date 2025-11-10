ASEED: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ASEED präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,63 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASEED einen Umsatz von 6,69 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at