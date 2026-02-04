|
04.02.2026 21:51:44
Associated Capital Group Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Associated Capital Group Inc. (AC) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $11.12 million, or $0.54 per share. This compares with $4.28 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 289.7% to $20.07 million from $5.15 million last year.
Associated Capital Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.12 Mln. vs. $4.28 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.20 last year. -Revenue: $20.07 Mln vs. $5.15 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: ATX fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.