AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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16.07.2026 14:15:00
AST SpaceMobile Could Be Entering an Exciting New Growth Phase
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) has carrier validation from AT&T, Verizon, and dozens of global partners, which could make the satellite-to-phone thesis more serious. But this remains a high-expectation stock, and the next phase depends on launches, activation, and recurring revenue.Stock prices used were the market prices of July 1, 2026. The video was published on July 15, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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