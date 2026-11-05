Astec Industries Aktie
WKN: 885275 / ISIN: US0462241011
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05.11.2026 13:18:40
Astec Industries Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Astec Industries (ASTE) announced Loss for its third quarter of -$12.3 million
The company's bottom line totaled -$12.3 million, or -$0.53 per share. This compares with -$4.2 million, or -$0.18 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.7% to $352.4 million from $350.1 million last year.
Astec Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$12.3 Mln. vs. -$4.2 Mln. last year. -EPS: -$0.53 vs. -$0.18 last year. -Revenue: $352.4 Mln vs. $350.1 Mln last year.
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Analysen zu Astec Industries Inc.
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