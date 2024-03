Astera Labs-Aktie mit Kursfeuerwerk: Astera Labs feiert gelungenes Börsendebüt

Die US-Technologiebörse NASDAQ ist um ein weiteres Unternehmen mit KI-Bezug reicher. Am Mittwoch wagte das US-Unternehmen Astera Labs den Gang aufs Parkett und konnte einen triumphalen Erfolg feiern: Die Aktie des Konzerns, der sich mit der Chip-Konnektivität befasst, schoss am ersten Handelstag steil nach oben.

Der am Mittwoch erfolgte Börsengang von Astera Labs an der US-Technologiebörse NASDAQ erwies sich für das Unternehmen als voller Erfolg: Die Astera Labs-Aktie stieg bis zum Ende ihres ersten Handelstages um 72,31 Prozent auf 62,03 US-Dollar. Laut "Reuters" ist Astera Labs an der Börse damit nun rund 9,6 Milliarden US-Dollar wert. Bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2022 war der Konzern laut "Trending Topics" noch mit nur gut drei Milliarden US-Dollar bewertet worden.

Den Ausgabepreis für seine Aktien hatte das Unternehmen im Vorfeld des Börsenganges auf 36 US-Dollar je Aktie festgesetzt - doch bereits der Erstkurs des Papiers lag mit 52,56 US-Dollar deutlich darüber. Auch im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag kann die Aktie des Börsenneulings weiter zulegen und gewinnt zeitweise 5,88 Prozent auf 65,68 US-Dollar.

Laut "Reuters" flossen Astera Labs im Rahmen des Börsengangs rund 713 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von insgesamt 19,8 Millionen Aktien aus dem Bestand des Unternehmens sowie bestehender Investoren zu. Das geplante Volumen des Börsengangs wurde im Vorfeld offenbar sogar vergrößert, um dem enormen Investoreninteresse gerecht zu werden. So berichtet "Trending Topics", dass zunächst nur Einnahmen in Höhe von 534 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 17,8 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 27 und 30 Dollar pro Stück geplant waren. Davon sollten 14,8 Millionen Papiere von Astera Labs angeboten werden, während die verkaufenden Aktionäre etwa drei Millionen Aktien anbieten sollten.

Astera Labs mit ambitionierten Zielen

Wie Astra Labs-Präsident Sanjay Gajendra laut "MarketWatch" sagte, habe sich das Unternehmen für einen Börsengang entschieden, weil KI momentan "überall" sei. Das Unternehmen hat dabei große Ziele. Laut Gajendra wolle Astra Labs nichts weniger als "der nächste große Marktführer im Bereich KI und Computer" zu werden. "Wir stehen erst am Anfang der KI", sagte auch Astera Labs-CEO Jitendra Mohan gegenüber dem Nachrichtenportal. "Zumindest glauben wir gerne, dass sich der Engpass für KI nun von der Rechenleistung auf die Konnektivität verlagern wird", so Mohan weiter.

Der Fokus von Astera Labs liegt auf der Chip-Konnektivität. Das Unternehmen glaubt laut "MarketWatch", dass KI-Chips nur durch Vernetzung und Kommunikation mit anderen Aspekten eines Rechenzentrums die volle Leistung bringen können. "Prozessoren leisten phänomenale Arbeit mit Rechenfunktionen", wird Astera Labs-Präsident Gajendra zitiert, aber die Produkte von Astera Labs würden ihnen bei der Vernetzung helfen und sie so noch besser machen.

Laut "Trending Topics" ist der Smart DSP Retimer "Aries" das wichtigste Produkt von Astera Labs. Dieser verspreche die kosteneffiziente Verdoppelung der Bandbreite und Reichweite für CPUs und GPUs. Ein weiteres Produkt des Unternehmens trägt den Namen "Taurus" und soll KI-Servern eine schnellere Netzwerkbandbreite bieten.

Wie geht es für Astera Labs nach dem Börsengang weiter

Trotz des gelungenen Börsendebüts warnte Matthew Kennedy, leitender Stratege bei Renaissance Capital, gegenüber "Reuters" vor zu viel Euphorie. "Heiße Bereiche wie KI können zu sehr volatilen Börsengängen führen. Damit Astera nach dem Börsengang eine erstklassige Bewertung beibehalten kann, muss das Unternehmen seine Wachstumsziele erreichen und die Rentabilität verbessern", so der Experte.

Bislang ist Astera Labs noch nicht profitabel. Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 26,3 Millionen US-Dollar. Dieser fiel allerdings deutlich geringer aus als noch im Jahr zuvor. Damals hatte das Minus noch 58,3 Millionen US-Dollar betragen. Der Umsatz von Astera Labs entwickelte sich zuletzt positiv von 79,9 Millionen im Vorjahr auf 115,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

