Atishay Infotech legte Quartalsergebnis vor

Atishay Infotech hat sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,72 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atishay Infotech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 154,5 Millionen INR im Vergleich zu 152,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at