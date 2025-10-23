ATOSS Software Aktie

Optimismus 23.10.2025 07:35:38

ATOSS Software-Aktie: Jahresprognose zur Marge angehoben

Der Softwareanbieter ATOSS Software rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr.

Der Vorstand gehe davon aus, 2025 oberhalb seiner zu Jahresbeginn abgegebenen Ergebnisprognose abzuschließen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Die Marge des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 34 Prozent liegen, anstatt zuvor mindestens 31 Prozent. Das Umsatzziel von rund 190 Millionen Euro wurde gleichzeitig bestätigt.

Im dritten Quartal lag die Marge bei 36 Prozent, womit sie sich um 2 Prozentpunkt verschlechterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Basis in den vergangenen drei Monaten war ein Umsatz von gut 47 Millionen Euro, der damit um 12 Prozent wuchs. Als Nettoergebnis blieben ATOSS Software 12,3 Millionen Euro und damit 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

/lew/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)

