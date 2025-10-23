ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Optimismus
|
23.10.2025 07:35:38
ATOSS Software-Aktie: Jahresprognose zur Marge angehoben
Der Vorstand gehe davon aus, 2025 oberhalb seiner zu Jahresbeginn abgegebenen Ergebnisprognose abzuschließen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Die Marge des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 34 Prozent liegen, anstatt zuvor mindestens 31 Prozent. Das Umsatzziel von rund 190 Millionen Euro wurde gleichzeitig bestätigt.
Im dritten Quartal lag die Marge bei 36 Prozent, womit sie sich um 2 Prozentpunkt verschlechterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Basis in den vergangenen drei Monaten war ein Umsatz von gut 47 Millionen Euro, der damit um 12 Prozent wuchs. Als Nettoergebnis blieben ATOSS Software 12,3 Millionen Euro und damit 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
/lew/jha/
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Nachrichten zu ATOSS Software AGmehr Nachrichten
|
07:00
|EQS-News: ATOSS Software SE: Successful third quarter posting continued revenue growth and strong profitability (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: ATOSS Software SE: Erfolgreiches drittes Quartal mit anhaltendem Umsatzplus und starker Profitabilität (EQS Group)
|
20.10.25
|TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
14.10.25