ATX-Handel aktuell: ATX legt am Freitagmittag zu

Für den ATX geht es am Freitagmittag aufwärts.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 0,21 Prozent auf 3 258,27 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 110,177 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,054 Prozent auf 3 249,58 Punkte an der Kurstafel, nach 3 251,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 236,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 261,36 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,507 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.10.2023, lag der ATX noch bei 3 031,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, wurde der ATX mit 3 094,07 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, betrug der ATX-Kurs 3 256,29 Punkte.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 3,12 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 1,53 Prozent auf 29,85 EUR), Wienerberger (+ 1,25 Prozent auf 25,96 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,03) Prozent auf 19,60 EUR), Verbund (+ 0,91 Prozent auf 82,85 EUR) und BAWAG (+ 0,76 Prozent auf 47,74 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Mayr-Melnhof Karton (-4,31 Prozent auf 111,00 EUR), Raiffeisen (-3,74 Prozent auf 15,19 EUR), Lenzing (-2,21 Prozent auf 35,35 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 24,08 EUR) und voestalpine (-0,38 Prozent auf 26,02 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 258 111 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 28,453 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

