Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing von 28 auf 26 Euro nach unten revidiert. Das Anlagevotum "Hold" wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray gleichzeitig beibehalten.

Nach dem Zoll-Schock im April habe sich die Nachfrage nach Einschätzung der Bank erholt, obwohl das geografische Bild variiere. Die chinesische Textilindustrie werde von den zusätzlichen Zöllen belastet, dies wurde aber teilweise wettgemacht durch die Nachfrage aus anderen Ländern wie Türkei, Bangladesch und Indien.

Durch die Ausgabe neuer Hybrid-Anleihen wurde mittlerweile die Finanzierung bis zum Jahr 2027 gesichert. Nach unten angepasst wurden die Ertragserwartungen. Begründet wurde der Schritt mit höheren Finanzierungskosten. Für 2025 wird ein Verlust je Aktie von 1,17 Euro erwartet. Im Folgejahr soll es einen Minus von 0,39 Euro pro Aktie geben und 2027 soll ein Gewinn von 0,20 Euro je Titel erzielt werden. Dividendenausschüttungen soll es den Berenberg-Analysten zufolge für diese drei Geschäftsjahre nicht geben.

Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die Lenzing-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,25 Prozent bei 24,95 Euro.

