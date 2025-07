Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing um 14,3 Prozent von 35,0 auf 30,0 Euro gesenkt. Grund für die Kurszielsenkung ist die Annahme höherer Kapitalkosten im Bewertungsmodell. Die Einstufung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers blieb unverändert, wie aus einer Analyse des zuständigen Experten Lars Vom-Cleff hervorgeht.

Lenzings Performance-Programm, mit Fokus auf die Kosteneinsparung und Effizienzverbesserung, zeigt wie schon im letzten Quartal erwartet Erfolge, schreibt der Analyst. Auch wenn die Faserpreise niedrig sind und Rohmaterial-, Energie- und Logistikkosten hoch sind, erwarten die Deutsche-Bank-Analysten im zweiten Quartal eine Absatzsteigerung von 4 Prozent und eine Steigerung des operativen Ergebnisses (EBITDA) von 24 Prozent. Mögliche negative Auswirkungen der US-amerikanischen Zollpolitik lassen sich jedoch noch nicht ausschließen, so die Experten.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Deutsche-Bank-Analysten weiter ein Minus von 0,79 Euro für 2025, sowie plus 0,52 bzw. 1,83 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2026, sowie 1,50 für 2027. Für das Jahr 2025 wird keine Ausschüttung erwartet.

Am Donnerstagnachmittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,35 Prozent bei 26,10 Euro.

