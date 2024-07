ATX-Handel aktuell: ATX mittags mit Gewinnen

Um 12:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,19 Prozent höher bei 3 657,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 119,887 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 3 650,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 650,38 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 636,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 663,39 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2024, stand der ATX noch bei 3 652,33 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2024, einen Stand von 3 565,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 101,37 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,19 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2,22 Prozent auf 166,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,79 Prozent auf 37,00 EUR), Vienna Insurance (+ 1,32 Prozent auf 30,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,20 Prozent auf 20,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,11 Prozent auf 109,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 17,05 EUR), Andritz (-0,53 Prozent auf 55,90 EUR), OMV (-0,50 Prozent auf 39,66 EUR), UNIQA Insurance (-0,37 Prozent auf 8,02 EUR) und Lenzing (-0,30 Prozent auf 33,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 173 410 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,942 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

