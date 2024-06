ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Heute legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 3 670,17 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 117,707 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 3 672,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 671,94 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 660,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 680,63 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,531 Prozent. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wurde der ATX auf 3 645,84 Punkte taxiert. Der ATX stand vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 3 386,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 138,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,57 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,16 Prozent auf 22,68 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,87 Prozent auf 115,40 EUR), Telekom Austria (+ 0,56 Prozent auf 8,90 EUR), EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,15 EUR) und Wienerberger (+ 0,35 Prozent auf 34,38 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-1,17 Prozent auf 33,65 EUR), Raiffeisen (-0,88 Prozent auf 16,97 EUR), voestalpine (-0,68 Prozent auf 26,20 EUR), BAWAG (-0,58 Prozent auf 60,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,53 Prozent auf 37,25 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 90 915 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,629 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,01 zu Buche schlagen. Mit 10,28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at