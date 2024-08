ATX-Handel aktuell: ATX schlussendlich in der Gewinnzone

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2,45 Prozent fester bei 3 553,46 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 111,889 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 3 468,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 468,36 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 570,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 468,36 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,769 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Stand von 3 708,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, notierte der ATX bei 3 645,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 206,41 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,15 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Lenzing (+ 5,13 Prozent auf 31,75 EUR), BAWAG (+ 4,11 Prozent auf 64,60 EUR), Erste Group Bank (+ 4,01 Prozent auf 45,65 EUR), IMMOFINANZ (+ 3,94 Prozent auf 29,00 EUR) und Verbund (+ 3,46 Prozent auf 74,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-1,60 Prozent auf 147,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,32 Prozent auf 16,39 EUR), CA Immobilien (+ 0,32 Prozent auf 31,12 EUR), Österreichische Post (+ 0,34 Prozent auf 29,95 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,35 Prozent auf 29,05 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 1 368 731 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,049 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

