ATX-Handel aktuell: ATX verbucht letztendlich Verluste

Am Donnerstag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,50 Prozent auf 3 562,39 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 115,162 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 3 580,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 580,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 550,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 581,67 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,714 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 25.03.2024, stand der ATX noch bei 3 496,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, lag der ATX noch bei 3 437,99 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 25.04.2023, mit 3 234,72 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4,41 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,02 Prozent auf 43,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,85 Prozent auf 20,12 EUR), Wienerberger (+ 0,43 Prozent auf 32,46 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,36 Prozent auf 8,27 EUR) und EVN (+ 0,36 Prozent auf 27,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Andritz (-5,33 Prozent auf 52,40 EUR), IMMOFINANZ (-2,80 Prozent auf 22,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,58 Prozent auf 112,00 EUR), Lenzing (-1,48 Prozent auf 29,90 EUR) und Raiffeisen (-1,42 Prozent auf 18,04 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 447 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,493 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at