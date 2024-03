ATX-Handel aktuell: ATX zum Start fester

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,11 Prozent fester bei 3 487,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 111,041 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,087 Prozent leichter bei 3 480,72 Punkten, nach 3 483,75 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 487,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 476,66 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 2,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, wies der ATX einen Wert von 3 413,31 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 22.12.2023, den Wert von 3 407,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 183,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 33,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), Lenzing (+ 1,66 Prozent auf 30,60 EUR), Telekom Austria (+ 1,44 Prozent auf 7,77 EUR) und Verbund (+ 1,27 Prozent auf 67,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Raiffeisen (-0,79 Prozent auf 17,63 EUR), Andritz (-0,67 Prozent auf 59,75 EUR), IMMOFINANZ (-0,64 Prozent auf 23,30 EUR), Erste Group Bank (-0,52 Prozent auf 40,18 EUR) und OMV (-0,30 Prozent auf 42,51 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 042 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,624 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at