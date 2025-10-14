ATX
|
4 682,33
|
-47,05
|
-0,99 %
|ATX aktuell
|
14.10.2025 09:29:39
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt zum Start zurück
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,97 Prozent tiefer bei 4 683,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 138,058 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 4 729,38 Punkten, nach 4 729,38 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 672,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 729,97 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 4 647,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2025, stand der ATX noch bei 4 476,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, notierte der ATX bei 3 597,97 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 28,08 Prozent nach oben. Bei 4 857,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,91 Prozent auf 24,42 EUR), CPI Europe (+ 0,73 Prozent auf 17,95 EUR), Verbund (+ 0,32 Prozent auf 63,25 EUR), EVN (+ 0,21 Prozent auf 24,05 EUR) und Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 29,85 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-4,93 Prozent auf 25,82 EUR), Lenzing (-2,36 Prozent auf 24,85 EUR), voestalpine (-2,23 Prozent auf 32,50 EUR), Raiffeisen (-1,57 Prozent auf 30,12 EUR) und Andritz (-1,39 Prozent auf 60,30 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 53 122 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,428 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
