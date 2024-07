ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden BAWAG-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die BAWAG-Aktie an diesem Tag 42,00 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die BAWAG-Aktie investierten, hätten nun 238,095 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.07.2024 gerechnet (66,10 EUR), wäre die Investition nun 15 738,10 EUR wert. Damit wäre die Investition 57,38 Prozent mehr wert.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,03 Mrd. Euro. BAWAG-Papiere wurden am 25.10.2017 zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines BAWAG-Anteils bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at