ATX-Papier Telekom Austria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Telekom Austria-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Telekom Austria-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,46 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Telekom Austria-Aktie investiert hat, hat nun 1 830,161 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 013,91 EUR, da sich der Wert eines Telekom Austria-Papiers am 21.08.2024 auf 8,75 EUR belief. Damit wäre die Investition 60,14 Prozent mehr wert.

Der Telekom Austria-Wert an der Börse wurde auf 5,79 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at